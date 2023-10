“Beccato sul fatto” Arrestato il conduttore e attore italiano Hanno seguito tutto e poi le manette

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Processo per iltv e, giàun anno e mezzo fa con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Il sostituto procuratore di Milano Baj Macario, dopo le indagini della guardia di finanza di Malpensa, ha chiesto per lui il giudizio immediato. Iltv è accusato di avere importato tre litri di GBL, conosciuta come “droga dello stupro”, conservata in delle bottiglie che riportavano l’etichetta di banale silicone, ed era stata pagata in bitcoin. I flaconi pieni di sostanza stupefacente sono arrivati all’aeroporto di Malpensa con una spedizione dalla Cina con destinazione Milano. La spedizione è stata intercettata dalla guardia di finanza alla Cargo City dell’aeroporto di Malpensa. Le fiamme giallela consegna in incognito fino a quando non è ...