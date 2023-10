Bebe Vio e altre 4 donne diventano Barbie | all’asta per superare il “Dream Gap”

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 16 ottobre 2023)Vio Grandis versione… di nuovo. Il sogno di colmare le distanze e abbattere quelle barriere che ancora dividono le ragazze e leda molti spazi della società. Si può fare anche attraverso le bambole, per ispirare le bambine a sognare in grande e a non arrendersi davanti a chi nega loro la possibilità di diventare chiunque esse vogliano. Per questo, nel celebrare il quinto anniversario delGap Project, la Mattel ha deciso di mettere5 bambole in pezzi unici, una di queste dedicata proprio alla campionessa di scherma paralimpica italiana, e ha deciso di organizzare programmi e workshop per bambine. ? Istituito nel marzo 2019 con una donazione di 250.000 dollari, da allora ha donato oltre 2 milioni di dollari per sostenere le ragazze e consentire ...