Trame e Anticipazionialla riscossa per fermare Deacon e Sheilaha promesso a Hope di risolvere la situazione Deacon/Sheila . Lo Sharpe l'ascolterà, ne è sicura. La Logan è ...

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke alla riscossa. Fermerà ... ComingSoon.it

Beautiful anticipazioni puntate americane: Brooke vs Liam, ma lui ... L'Argomento Quotidiano

Beautiful, Brooke muore nella soap Questo è ciò che si domandano le spettatrici e gli spettatori della serie tv caposaldo del palinsesto pomeridiano di Canale 5. L’iconico personaggio interpretato da ...Brooke is astounded to hear that Deacon and Sheila are “involved” while the couple in question lose a little steam after revealing their relationship to their kids. Meanwhile, RJ picks up steam with ...