Beach volley | bicchiere mezzo pieno per l’Italia anche dopo un Mondiale senza exploit

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 ottobre 2023) E’ stata una stagione positiva per ilitaliano, che ilpoteva cambiare solo in positivo. Le coppie di punta del movimento azzurro sono uscitema con la sufficienza pienadalla rassegna iridata che ha visto quattro binomi italiani raggiungere gli ottavi di finale (risultato mai ottenuto prima) ma tutte uscire di scena prima dei quarti, traguardo raggiunto da ben tre coppie italiane ad Amburgo 2019 e da una coppia azzurra, Menegatti/Gottardi a Roma lo scorso anno. Si poteva fare meglio, è vero, mapeggio e la fortuna non ha certo dato una mano nel sorteggio alle compagini azzurre con gli uomini che agli ottavi hanno trovato di fronte tre delle cinque coppie che avevano vinto almeno un Elite 16 in stagione (compresi i ...