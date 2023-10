'Vogliono far vincere l'Inter',il caso Leao per un like su X: si infiamma il derby Scudetto. La stella portoghese Rafael ...messo like ad un post di un giornalista vicino all'ambiente...

Bayern, scoppia il caso del post di Mazraoui: «Dio, dona la vittoria ai fratelli oppressi in Palestina» Corriere della Sera

Bayern, De Ligt furioso: il titolare è Kim. L'ex Juve attacca Tuchel e fa sognare i tifosi bianconeri Virgilio Sport

Il difensore del Bayern Monaco e il post in cui non cita le vittime di Israele. Il deputato Cdu Steiniger: «Andrebbe espulso dalla Germania» ...Le trattative non sarebbero ancora partite, come confermato da "Sport1", ma Thomas Muller potrebbe proseguire la propria esperienza al Bayern ...