Bando pubblico da migliaia di posti | ultimi giorni per iscriversi

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Da sempre, il periodo autunnale è uno dei più densi di appuntamenti per quanto riguarda scadenze e proroghe dei concorsi statali per l’assunzione di nuove figure professionali da inserire nella gigantesca macchina della pubblica amministrazione. Da questo punto di vista, il 2023 che si appresta a terminare non fa eccezione, ma c’è una dead line particolare da cerchiare di rosso sulle pagine del calendario. In particolare, nel corso dei mesi trascorsi da inizio anno ad oggi, il Comando generale della Guardia di Finanza (tramite le indicazioni ufficiali diramate e pubblicate dal Primo Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento) ha indetto un concorso per titoli ed esami per il reclutamento di oltre un migliaio di allievi finanzieri che entreranno in servizio proprio a partire da queste poche settimane che ci separano dalla fine dell’anno. Concorsoper ...