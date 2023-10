Badminton | tripla di medaglie per l’Italia al Perù International Series

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tre colori dellee tre successi importanti peraldi. L'oro è andato a Fabio Caponio che in finale ha vinto con il salvadoregno Uriel Francisco Canjura Artiga, in set, per (21-11; 21-18). L'argento è andato a Yasmine Hamza che nella finale di singolare maschile è stata superata in tre parziali (19-21; 21-15; 21-9) dalla peruviana Ines Lucia Castillo Salazar. Queste duesi sono sommate al bronzo conquistato da Giovanni Toti. Link del Torneo: https://www.tournamentsoftware.com/tournament/110C9598-6443-4AD6-B05A-39B982764E59/matches