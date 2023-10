Bacoli | fece esplodere un ordigno nell’auto con un finanziere all’interno | arrestato – Il video

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Aveva piazzata una bomba artigianale sotto l’automobile di un ufficiale della guardia di finanza di(Napoli). A distanza di sette mesi, un uomo è stato raggiunto oggi da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale del capoluogo campano su richiesta della Procura della Repubblica. L’accusa nei suoi confronti è di tentato omicidio con l’aggravante della premeditazione per aver «confezionato, detenuto e portato in luogo pubblico unesplosivo improvvisato». L’ufficiale superiore della Guardia di Finanza era alla guida del veicolo quando fu azionato l’da parte dell’indagato, che si trovava – secondo gli inquirenti – a pochi metri dal luogo dell’esplosione. La vittima riuscì ad uscire illeso dal proprio mezzo nonostante la violenta deflagrazione distrusse completamente l’autovettura in pochi minuti ...

E' accusato di aver messo un ordigno all'interno dell'auto di un ufficiale della Guardia di Finanza in servizio a Napoli, lo scorso 22 marzo, l'uomo raggiunto oggi da ordinanza di custodia cautelare e ...