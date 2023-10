Bach | “Il riscaldamento globale minaccia i Giochi Invernali Possibile una doppia assegnazione”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Mumbai – “Dal 2040 in poi il futuro delle Olimpiadiè a rischio a causa deldel pianeta”. Lo ha detto il presidente del Cio Thomas, come riporta l’Ansa, a margine del secondo giorno di lavori della sessione del Comitato Olimpico Internazionale a Mumbai. Per il numero uno dello sport mondiale, entro il 2040, soltanto dieci paesi potranno ancora ospitare iOlimpici e Paralimpicirispetto ai 15 di oggi, costringendo il Cio a pensare al futuro di questi eventi. L’Ansa scrive: ‘Tra la crescente dipendenza dai cannoni da neve e la scarsità di candidature, su una base geografica già ristretta, iappaiono da tempo come uno dei grandi eventi sportivi piùti dal ...