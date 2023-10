Babymoon interrotta da un’infezione renale | il racconto onesto di Jana Kramer

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 16 ottobre 2023), star di One Tree Hill, ha raccontato ai suoi follower Instagram di avere avuto un problema di salute durante un viaggio con il compagno Allan Russel. I due erano infatti partiti per la cosiddetta, una vacanza che molti futuri genitori fanno prima di affrontare i cambiamenti che comporta l’arrivo di un bebè, quando l’attrice si è dovuta recare in ospedale: lì, la scoperta di avereai reni. “La nostranon è andata come previsto, ma abbiamo imparato la lezione”, ha esorditoin un post. “Il mal di schiena con cui ho a che fare da settimane non era solo mal di schiena. Lezione numero uno… non ignorare il dolore, perché può essere più serio di quanto pensi. Molte volte (soprattutto noi mamme) ci limitiamo a ignorare il dolore perché siamo le ...