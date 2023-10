Azione | Calenda | ' si apre fase congressuale | più di 25 mila iscritti'

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Roma, 16 ott (Adnkronos) - "Ieri tutte le commissioni regionali di garanzia dihanno ufficialmente aperto la, che interesserà tutte le Province e le Regioni d'Italia fino a gennaio. Gliche prenderanno parte a questasono oltre 25". Lo scrive sui social Carlo. "I primi Congressi si sono già svolti lo scorso fine settimana in Calabria: un grande momento di partecipe di discussione democratica, che ha visto coinvolte molte altre forze politiche e civiche sui territori. Ulteriori info le trovate sul sito dinella sezione dedicata ai Congressi territoriali. Avanti così. #SiamoPartito", aggiunge il leader di

Lo scrive il leader diCarlosui social.

Roma, 16 ott (Adnkronos) - "Ieri tutte le commissioni regionali di garanzia di Azione hanno ufficialmente aperto la fase congressuale, che interesserà tutte le Province e le Regioni d'Italia fino a ge