Avellino e Benevento | capofila per gli impianti eolici 

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tempo di lettura: 5 minuti“L’Italia deve accelerare il passo nella diffusione deglieolici a terra e a mare attraverso processi autorizzativi più snelli e veloci, definendo una cabina di regia per la presentazione e la realizzazione deglie innalzando gli obiettivi di diffusione dell’eolico a terra e a mare. In questa partita, è fondamentale prevedere processi di partecipazione e di ascolto per la realizzazione degli, senza dimenticare la semplificazione dell’iter autorizzativo uniformando nel decreto “aree idonee” le fasce di rispetto dell’eolico a 500mt come per il fotovoltaico e semplificando le attività di “Repowering” e “Revamping” degliper stare al passo con le moderne tecnologie ed evitare di avere strutture obsolete sui territori”. È questo, in sintesi, l’appello che ...