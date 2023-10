Autunno Chitarristico al Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento | il programma

Ad1974 John Lennon non ha più Yoko Ono al suo fianco, i due torneranno insieme qualche tempo ... degna di nota è però l'inclusione nel brano del riffdi "Let me roll it", il pezzo ...

Autunno Chitarristico al Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento: il ... anteprima24.it

Guitares en rêverie PisaToday

Dal 17 al 20 ottobre prossimi si svolgerà a Benevento l’undicesima Edizione dell’Autunno Chitarristico, organizzato dal Conservatorio Nicola Sala di ...Dal 17 al 20 ottobre prossimi si svolgerà a Benevento l’undicesima Edizione dell’Autunno Chitarristico, organizzato dal Conservatorio Nicola Sala di Benevento.