Australia | X multato per contenuti pedopornografici

(Di lunedì 16 ottobre 2023) L’hala piattaforma di social media X di Elon Musk per. Secondo l’enteno per la sicurezza di internet, X non ha fornito informazioni sulle sue pratiche di sicurezza online. L’haX L’hala piattaforma di social media X di Elon Musk per 610.500 dollarini. L’ente

L'eSafety Commissioner, autorità nazionale australiana che si occupa di sicurezza online, haX (Twitter), la piattaforma social di proprietà ...

X (Twitter) è stato multato in Australia per non aver adottato contromisure sufficienti per limitare la circolazione di materiale legato a sfruttamento sessuale di minori Il Post

Australia, multata X di Elon Musk per materiale abusi su minori Agenzia ANSA

(ANSA) - SYDNEY, 16 OTT - La X di Elon Musk, compagnia prima conosciuta come Twitter, diventa la prima piattaforma online ad essere penalizzata in Australia per violazione della legge detta Online Saf ...