Ausilio | «Lukaku o Thuram? Scelta facile! Altri club negano ma…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 16 ottobre 2023), dopo aver parlato dell’inizio di stagione dell’Inter di Inzaghi, fa la suaproprio come Marotta qualche giorno fa che trae Icardi ha scelto l’argentino. Il direttore sportivo nerazzurro non ha assolutamente dubbi tra il belga e, arrivato a Milano in estate e che si è subito calato nella realtà. Di seguito la seconda parte del suo intervento al Premio Le Spighe d’Oro 2023PRECISA – Pieromanda un messaggio chiaro e diretto a Romelue lo fa lodando Marcus, nuovo numero 9 dell’Inter: «Trachi scelgo? È più facile la mia risposta rispetto a quella di Marotta (ride, ndr). Scelgoassolutamente perché ha voluto l’Inter almeno ...