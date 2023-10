Aumenti | uscita anticipata | contributi | ecco come cambiano le pensioni

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Rivalutazioni,, sistemavo. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, lunedì 16 ottobre hanno illustrato i contenuti della legge di Bilancio, dedicando vari passaggi alledopo il via libera del Consiglio dei ministri alla Manovra 2024. Nel provvedimento da circa 24 miliardi è prevista "la rivalutazione dellein rapporto all'inflazione, altra misura che cuba complessivamente circa 14 miliardi di euro. Rivalutiamo al 100% lefino a quattro volte il minimo, al 90% quelle tra 4 e 5 volte il minimo e poi a scendere man mano che aumenta l'importo della pensione", ha spiegato il presidente del Consiglio in conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio dei ministri. "Viene confermata la super ...

Per gliin busta paga di circa 100 euro " frutto del taglio del cuneo di 6 punti per chi ha ..."l'Ape sociale e pensione donna vengono sostituiti da un unico fondo per la flessibilità in"...

