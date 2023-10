(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 15 ottobre, a Salerno, i Carabinieri della Stazione di Salerno Mercatello hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale in carcere emessa, dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura, nei confronti di un 41enne pernei confronti dell’ex moglie. L’uomo, già sottoposto al “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla medesima persona offesa”, avrebbe violato le prescrizioni impostegli dal Giudice, continuando ad assumere condotte intimidatorie e lesive nei confronti della donna. Inoltre, la sera del 14 ottobre, a Campagna, i Carabinieri della Stazione di Eboli, hanno arrestato, in flagranza di reato F.N., pernei confronti dell’ex ...

...per il prossimo 4 dicembre il 40enne residente nel Braidese che nei giorni scorsi il giudice dell'udienza preliminare Federico Belli ha rinviato a giudizio per reati che vanno dagli...

Braccialetto elettronico per un 42enne dopo atti persecutori, lesioni e danneggiamento verso la compagna LameziaInforma

Atti persecutori contro ex, nei guai due uomini anteprima24.it

La Polizia di Stato, con un’operazione messa in atto alle 7.00 di ieri, 15 ottobre, ha rintracciato in un appartamento di Sovicille, dopo quattro giorni di fuga iniziata ad Imperia, un 35enne latitant ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...