Attenzione a WhatsApp bloccato entro fine ottobre | i modelli a rischio

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 16 ottobre 2023)è in costante evoluzione, in questi anni ha presentato tante novità legate al mondo della messaggistica che richiedono il supporto da parte del sistema operativo utilizzato sul proprio smartphone. Gli aggiornamenti legati al mondo, ma in generale a tutte le varie applicazioni che possono ritrovarsi su uno smartphone, necessitano di un sistema operativo che non sia troppo obsoleto. Proprio per questo capita che, nel giro di qualche mese, il team diannuncia dove l’app non potrà più funzionare. Occhio a: gli smartphone asospensione a breve Non solo truffe, dunque, come osservato nei giorni scorsi. Siamo arrivati anche questa volta a quel periodo dell’anno e ...