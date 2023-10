Attentatore pubblica video e rivendica appartenenza all’Isis

(Di lunedì 16 ottobre 2023) L’uomo che ha sparato stasera a Bruxelles, uccidendo almeno due persone, hato sul web unin cui si riprendendo l’e dicendo di aver compiuto il gesto per “vendicare i musulmani”. Lo riportano i media belgi.Secondo il giornale belga Le Soir, l’autore della sparatoria di queste sera a Bruxelles è in fuga a bordo di uno scooter. Indossa una giacca arancione ed un casco bianco. L'articolo proviene da Fatti di Paese.

