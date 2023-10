Attentato terroristico prima di Belgio-Svezia | dramma nel mondo calcio

"L'di Bruxelles è una ferita profonda nel cuore dell'Europa, a pochi giorni dal vile assassinio di un professore in Francia". Così Enrico Borghi, presidente del gruppo Azione - ...

Attentato terroristico a Bruxelles. Due morti e diversi feriti. Il video degli spari tra la folla Panorama

Belgio, attentato terroristico a Bruxelles. Almeno due morti Cosenza Channel

Non c'è nessun italiano coinvolto al momento nell'attentato di Bruxelles. Lo dice l'ambasciatrice italiana in Belgio Federica Favi a Sky Tg24. "Per la polizia belga si tratta di un atto terroristico.Il killer è in fuga. Le vittime sono due svedesi. Secondo diversi media, la polizia privilegia la pista terroristica. Dopo l’attentato a Bruxelles avvenuto questa sera 16 ottobre poco dopo le 19, il ...