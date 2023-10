Attentato terroristico a Bruxelles. Due morti e diversi feriti. Il video degli spari tra la folla

Leggi su panorama

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Dueè il bilancio di unavvenuto poco fa a. Un uomo con un giubbotto arancione come si vede in questoha sparato sullae poi alle persone presenti in un palazzo. Non si conosce al momento la ragione della sparatoria e dell'. La zona della sparatoria è dove si trova la sinagoga ed il museo ebraico. Le vittime sono tre. Secondo alcuni testimoni avrebbe urlato «Allah Akbar»