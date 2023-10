Attentato nel centro di Bruxelles | almeno 2 morti Ha urlato Allah akbar In fuga armato

Commenta per primo Terrore e tragedia a Bruxelles , capitale del Belgio e sede della gara tra Belgio e Svezia valida per le qualificazioni a Euro 2024:tardo pomeriggio un uomo di nazionalità tunisina armato di kalashnikov si è recato in centro e ha aperto il fuoco al grido di 'Allah Akhbar', uccidendo almeno due persone e ferendone altre. ...

Attentato nel centro di Bruxelles, un uomo spara sui passanti. Ci ... Il T Quotidiano

Attentato nel centro di Bruxelles: almeno 2 morti. "Ha urlato Allah ... L'HuffPost

L'uomo che ha sparato stasera a Bruxelles, uccidendo almeno due persone, ha pubblicato sul web un video in cui si riprende rivendicando l'appartenenza all'Isis e dicendo di aver compiuto il gesto per ...Sparatoria a Bruxelles. Un uomo armato di kalashnikov ha aperto il fuoco nel centro della città, nei pressi di Place Saincteletteplein, tra Boulevard d'Ypres e Boulevard ...