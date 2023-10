Attentato Bruxelles | uomo spara prima di Belgio-Svezia | morti due tifosi

Un uomo ha aperto il fuoco in centro a, uccidendo almeno due persone, a quanto emerge dai primi accertamenti si tratta di due ... "Tutto lascia pensare ad unantisemita", ha detto il ...

Apre il fuoco in centro a Bruxelles, due morti AGI - Agenzia Italia

Attentato in centro a Bruxelles: almeno due morti. La polizia: «Urlava “Allah akbar”». L’uomo è in fuga Corriere della Sera

Bruxelles, 16 ott. (Adnkronos) - In un video diffuso in rete, l'autore della sparatoria rivendica la sua appartenenza allo Stato islamico e si vanta di aver ucciso dei non credenti. Nel suo discorso, ...Due tifosi svedesi hanno perso la vita in un attentato a Bruxelles prima di Belgio-Svezia. Un uomo ha infatti aperto il fuoco in centro città a bordo di uno scooter. Il tutto intorno alle 19:15, circa ...