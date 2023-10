Attentato Bruxelles | il killer | “Io combattente di Allah | ho vendicato musulmani” – Video

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 16 ottobre 2023) (Adnkronos) – "Sono undi. Ho". Ildi, che ha ucciso almeno 2 persone in un attacco nel cuore della capitale del Belgio, in una serie dipubblicati sui social rivendica la sua appartenenza all'Isis, il presuntore di. "Noi viviamo per la nostra religione, noi moriamo per la nostra religione, grazie a Dio – sostiene – Grazie a Dio vostro fratello Abdeslam hai vostri fratelli, ho ucciso finora tre svedesi". In realtà le autorità parlano finora di due vittime. All’inizio della giornata, Slayem Slouma (il nome dell're nel) aveva scritto un messaggio sul ...