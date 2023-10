Attentato a Bruxelles | uomo armato di kalashnikov fa fuoco in centro e uccide due persone Il killer rivendica l’appartenenza all’Isis

L'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi: "Persone innocenti sono morte nella città in cui vivo da oltre quattro anni, l'Occidente deve reagire"

Attentato a Bruxelles: uomo spara e uccide 2 svedesi prima di Belgio-Svezia. Gara sospesa. Il killer in un video ... Corriere della Sera

Attentato a Bruxelles: due morti TGLA7

Bruxelles, 16 ott. (Adnkronos) - La partita di calcio Belgio-Svezia è stata interrotta, dopo le minacce dell'attentatore della sparatoria di stasera a Bruxelles che, dopo aver sparato e ucciso due ...Dramma a Bruxelles. Nella Capitale belga, dove in serata era in programma la sfida tra Belgio e Svezia valida per le qualificazioni a Euro 2024, in serata un uomo ha aperto il fuoco in pieno centro ur ...