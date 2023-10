Attentato a Bruxelles | uccisi a colpi di kalashnikov due svedesi L’urlo “Allah Akbar” | poi la rivendicazione | «Vendetta per i musulmani» – I video

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Una sparatoria ha scosso la città diquesta sera poco dopo le 19, nei pressi di Place Sainctelette, non lontano dal centro cittadino. Secondo i media belgi ci sarebbero al momento due morti accertati. Si tratterebbe di due persone di nazionalità svedese, dirette con ogni probabilità allo stadio per la partita Belgio-Svezia. Sui social circola unche riprende la drammatica scena. Si intravede e si sente qualcuno aprire il fuoco e sparare diversi, probabilmente di, e i pedoni e le auto fuggire alla disperata. L’aggressore avrebbe urlato “”, il tradizionale «grido di guerra» degli islamisti prima di aprire il fuoco contro i suoi bersagli, quindi si sarebbe poi dato alla fuga a bordo di uno scooter. Ma l’assassino sembra essersi reso ...

L'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi: "Persone innocenti sono morte nella città in cui vivo da oltre quattro anni, l'Occidente deve reagire"

Attentato a Bruxelles: uomo spara e uccide 2 svedesi prima di Belgio-Svezia. Gara sospesa. Il killer in un video ... Corriere della Sera

Attentato a Bruxelles: due morti TGLA7

Bruxelles, 16 ott. (Adnkronos) - La partita di calcio Belgio-Svezia è stata interrotta, dopo le minacce dell'attentatore della sparatoria di stasera a Bruxelles che, dopo aver sparato e ucciso due ...Dramma a Bruxelles. Nella Capitale belga, dove in serata era in programma la sfida tra Belgio e Svezia valida per le qualificazioni a Euro 2024, in serata un uomo ha aperto il fuoco in pieno centro ur ...