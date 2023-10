Attentato a Bruxelles | almeno 2 morti Ha urlato Allah akbar È in fuga armato Sospesa Belgio-Svezia

... spara urlando 'Allah Akbar' in pieno centro: due morti 'Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue con preoccupazione le notizie sull'compiuto a, nel cuore dell'Europa. L'...

Attentati a Bruxelles, i precedenti tre attacchi dell'Isis del 2016 in cui perse la vita anche l'italiana Patr ilmessaggero.it

La partita valida per le qualificazioni agli Europei, tra Belgio e Svezia, è stata interrotta a seguito dell'attentato avvenuto nel centro di Bruxelles. E' quanto si legge sui media belgi. La partita ...Questa sera c'è stato un attentato in belgio a Bruxelles, almeno due persone sono morte, entrambe di nazionalità svedese, l'assassino è in fuga. La sparatoria è avvenuta intorno alle 19,15 nei pressi ...