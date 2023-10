Attacco a Bruxelles | le immagini | gli spari del killer | la fuga dei passanti – Video

(Di lunedì 16 ottobre 2023) (Adnkronos) – Sparatoria stasera a, almeno due i morti e diversi feriti. Nellerilanciate da Fdesouche, i colpi sparati dall'uomo in gilet arancione nel centro della città belga. "Un uomo ha aperto il fuoco – riferisce il sito belga Sudinfo, – Ci sono stati due morti e diversi feriti. L'uomo avrebbe gridato "Allahu akbar" e avrebbe sparato in tutte le direzioni mentre scendeva dallo scooter con un'arma tipo Kalashnikov. Indossava un gilet arancione fluorescente". "Secondo le nostre informazioni – si legge ancora -, le due vittime sono di nazionalità svedese e indossavano la maglia svedese, dato che stasera si svolgerà la partita Belgio-Svezia. Il sospettato è fuggito a bordo di uno scooter. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

L'attacco ha scosso la città di Bruxelles e le autorità stanno lavorando per raccogliere informazioni e determinare i dettagli dell'incidente.