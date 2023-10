Attacco a Bruxelles | Belgio-Svezia sospesa | killer verso lo stadio?

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Un uomo apre il fuoco nel centro della capitale Due tifosi svedesi sono stati uccisi in un attentato stasera nel centro di, proprio mentre si giocava la gara travalida per le qualificazioni a Euro 2024 e diretta dall'arbitro italiano Maurizio Mariani. L'attentatore, ancora in fuga, ha annunciato che si sarebbe direttoloRoi Baudouin, sede del match. La sfida è stataalla fine del primo tempo sul risultato di 1-1. Nell'intervallo, sarebbero stati i calciatori svedesi a chiedere lo stop della partita. Gli spettatori sono stati invitati a rimanere all'interno dellodopo le minacce del, diretto apparentementel'impianto.