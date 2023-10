Attacco a Bruxelles | Belgio-Svezia sospesa | killer verso lo stadio?

(Di lunedì 16 ottobre 2023) (Adnkronos) – Due tifosi svedesi sono stati uccisi in un attentato stasera nel centro di, proprio mentre si giocava la gara travalida per le qualificazioni a Euro 2024 e diretta dall'arbitro italiano Maurizio Mariani. L'attentatore, ancora in fuga, ha annunciato che si sarebbe direttoloRoi Baudouin, sede del match. La sfida è stataalla fine del primo tempo sul risultato di 1-1. Nell'intervallo, sarebbero stati i calciatori svedesi a chiedere lo stop della partita. Gli spettatori sono stati invitati a rimanere all'interno dellodopo le minacce del, diretto apparentementel'impianto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

'Altre vittime della bestialità dell'estremismo islamico: due morti a, l'assassino ha gridato Allah Akbar ed è in fuga. Dopo il violentoa Israele, tutto l'Occidente è sempre più in ...

Attentato a Bruxelles, uomo spara con un kalashnikov: uccisi 2 tifosi svedesi. Poi va verso lo stadio. «Ha gri ilmessaggero.it

Attentato a Bruxelles: due morti TGLA7

Situazione tesissima a Bruxelles, dopo la sparatoria in cui sono rimsati uccisi due cittadini svedesi.Colpi di arma da fuoco sparati non lontano da Place Sainctelette. In un video l'attentatore rivendica l'appartenenza all'Isis. L'uomo è ancora in fuga, sarebbe diretto verso lo stadio. Michel: "Colpit ...