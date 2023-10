ATP Tokyo | vittorie sofferte di Felix Auger-Aliassime e di Tommy Paul Eliminato Zverev

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Titoli di coda su questa prima giornata dedicata ai match di primo turno del tabellone principale dell’ATP500 di. Sul cemento giapponese un day-1 intenso tra conferme e sorprese. Sono arrivate ledidi. Il canadese (n.17 del ranking), protagonista di un’annata decisamente negativa, è riuscito a prevalere nella sfida contro l’australiano Aleksandr Vukic (n.54 del ranking) con il punteggio di 7-6 (3) 6-7 (2) 6-2. Sul cammino del nordamericano ci sarà l’austriaco Sebastian Ofner (n.47 ATP), a segno per 6-7 (2) 7-6 (5) 7-5 contro l’australiano Christopher O’Connell (n.59 del mondo). All’insegna della fatica anche la vittoria di(n.12 del ranking): lo statunitense ha sconfitto per 3-6 6-1 6-3 il tedesco ...

Tennis Dopo la tournée asiatica i torneisi suddividono questa settimana train Asia e tornei in Europa a Stoccolma ed Anversa. Non ci sono i top ma ci sono diverse sfide molto interessanti. Si è conclusa da poco la sfida che ha ...

ATP Tokyo: Zverev battuto da Thompson, che scivolone in ottica Torino. Vittoria che fa morale per Auger-Aliassime Ubitennis

Zverev battuto a Shanghai, Finals a rischio SuperTennis

Dopo la tournée asiatica i tornei Atp si suddividono questa settimana tra Tokyo in Asia e tornei in Europa a Stoccolma ed Anversa. Non ci sono i top ma ci sono diverse sfide molto interessanti. Si è ...Un'uscita di scena inattesa. Si ferma al primo turno l'avventura di Alexander Zverev nell'ATP500 di Tokyo (Giappone). Sul cemento nipponico il tedesco (n.9 del mondo e testa di serie n.3) è stato scon ...