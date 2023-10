ATP Tokyo | Alexander Zverev eliminato a sorpresa al primo turno | vince Thompson in due set

... la corsa per le NittoFinals Con tre tornei in calendario, l'500 die gli250 di Anversa e Stoccolma, questa può essere una settimana chiave nella corsa per Torino. Quattro i posti ...

ATP 250 Anversa, Stoccolma e ATP 500 Tokyo: I risultati con il dettaglio del Day 1. Alexander Zverev subito eliminato ... LiveTennis.it

Fritz, Ruud, Paul, De Minaur: Tokyo è una porta per Torino SuperTennis

Con tre tornei in calendario, l'ATP 500 di Tokyo e gli ATP 250 di Anversa e Stoccolma, questa può essere una settimana chiave nella corsa per Torino. Quattro i posti ancora da assegnare. Già ...Taylor Fritz will once again have to come through a difficult draw if he is to successfully defend his Japan Open title with the American needing a good run in Tokyo if he is to stay in the hunt for a ...