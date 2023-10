Atp Tokyo 2023 | programma | orari e ordine di gioco martedì 17 ottobre

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Ildi17con glie l’didel torneo Atp di. Si parte alle 04:00 ora italiana con De Minaur subito chiamato a un impegno complicato contro Jack Draper, tennista spesso condizionato da problemi fisici ma in grado di esprimere un tenni di alto livello quando in forma. Taylor Fritz esordisce contro Norrie e va a caccia di punti importanti per le Finals, così come Ruud. Di seguito l’dicompleto. COLOSSEUM Ore 04:00 – (4) De Minaur vs (Q) Draper a seguire – (1) Fritz vs Norrie a seguire – Shelton vs (Q) Daniel Non prima delle 11:00 – (WC) Watanuki vs (2) Ruud a seguire – Karatsev vs (6) Tiafoe KINOSHITA GROUP ARENA Ore 04:00 – (WC) Shimabukuro vs (Q) ...