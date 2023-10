ATP Finals | Hurkacz torna in corsa per la qualificazione Rune rischia

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Una lotta all’ultimo quindici. Laalle ATPdi Torino sta entrando sempre più nel vivo e, come al solito, gli ultimi tornei a precedere l’evento al Pala Alpitour (12-19 novembre) andranno a definire il quadro della situazione. Allo stato attuale delle cose, sono quattro i tennisti matematicamente qualificati: Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Jannik Sinner. La Race, classifica di rendimento del 2023 che qualifica i primi otto tennisti al Master, sorride anche al russo Andrey Rublev, che con la Finale nel Masters1000 a Shanghai è virtualmente qualificato alle. Alle sue spalle tanti tennisti in gioco per i tre restanti posti. RANKING RACE AGGIORNATO 1. Novak Djokovic SRB 8945 già qualificato2. Carlos Alcaraz ESP 8445 già qualificato3. Daniil Medvedev RUS 6935 già qualificato4. Jannik Sinner ITA ...

I primi quattro non si smuovono: guida Djokovic, segue Alcaraz. Per gli altri quattro pass, è grande lotta: c'è Rune, occhio a Hurkacz. I tornei che si disputeranno nella parte finale di stagione saranno decisivi per assegnare i quattro posti ancora disponibili per le ATP Finals di Torino.