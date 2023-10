ATP | best ranking per Cobolli e Darderi Si accende la corsa per Torino

ranking, infine, per il cileno Nicolas Jarry (21), il francese Arthur Fils (38), l'australiano ... PEPPERSTONERANKINGS, LA TOP 20 (16 - 10 - 2023) 1 Novak Djokovic (SRB) 11.045 punti 2 ...

ATP, best ranking per Cobolli e Darderi. Si accende la corsa per ... SuperTennis

Hurkacz vince l'ATP Shanghai: battuto Rublev in finale in 3 set Sky Sport

L'Italia presenta questa settimana due Top 20 nei Pepperstone ATP Rankings, la classifica ATP basata sui risultati migliori delle ultime 52 ...Roger Federer has delivered his exciting verdict on Carlos Alcaraz but has sent the young star a warning following a hugely successful 12 months.