Assunzioni scuola per tutti fino a 66 anni | i dettagli per partecipare alla selezione

Leggi su informazioneoggi

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Mentre si procede con l’aggiornamento delle graduatorie del personale ATA nelle scuole si sta definendo il concorso previsto per l’anno nuovo. A breve scadranno i contratti triennali con la conseguenza dell’apertura di un nuovo concorso terza fascia per impiegati amministrativi, ausiliari e assistenti tecnici. In attesa del nuovo concorso ATA (Informazioneoggi.it)Nel 2024 sarà indetti il concorso ATA rivolto ai cittadini di età compresa tra 18 e 66. Condizione necessaria godere dei diritti politici e civili, non aver riportato condanne penali, avere la cittadinanza italiana, di uno stato UE o secondo le indicazioni riportate nel bando. La partecipazione al concorso permetterà di sperare nell’assunzione con contratto triennale a tempo determinato. Per poter entrare nelle nuove graduatorie ATA 2024/2027 bisognerà presentare i titoli posseduti che saranno valutati e ...