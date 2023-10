Assalto alla Cgil | chiesti 10 anni per Fiore e Castellino | Città messa a ferro e fuoco

Leggi su europa.today

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Condannare a diecie mezzo ciascuno il leader di Forza Nuova Roberto, Giulianoe l'ex Nar Luigi Aronica. Lo ha chiesto la pm Gianfederica Dito nel processo per l'sede dellaavvenuta nel corso della manifestazione no green pass del 9 ottobre del 2021, per...