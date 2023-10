Ascolti tv ieri | boom Che Tempo Che Fa su NOVE | Fazio batte tutte le reti

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Glitv di domenica 15 ottobre 2023 hanno fatto registrare per il debutto di CheChe Fa su10.5% di sharendoleeccetto Cuori 2 su Rai1 che ha totalizzato 2.879.000% spettatori, 16.8% di share. In simulcast su Real Time, Food Network, Warner Tv, Giallo, K2, Frisbee, Dmax, Hgtv e Motor Trend, CTCF ha fatto il botto del 13% di share. Tornando al canale, l'anteprima della prima puntata della ventunesima stagione è stata vista da 1.633.000 spettatori, 8.8% di share; la puntata in sé ha totalizzato 2.100.000, 8.5%, Il Tavolo 1.122.000, 8.2% di share. Fabioha cambiato solo il canale di messa in onda; il format non è stato modificato di una virgola ma tutto è rimasto invariato: dalla qualità al tratto distintivo ...