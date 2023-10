Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 15 ottobre 2023

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 16 ottobre 2023)TV: idei programmi più visti di15, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Cuori 2 ha totalizzato 2984 spettatori (15,19% di share) nel primo episodio e 2781 (18,76%) nel secondo; su Canale5 il game show Caduta Libera – I Migliori si è portato a casa 1622 spettatori (share 11,52%). Su Italia1 gli episodi di FBI Most Wanted hanno ottenuto in media 1053 spettatori (5,55%); su Rai2 la puntata de Il Collegio ha totalizzato 899 spettatori (4,82%), con anteprima a 686 (3,38%), mentre su Rai3 la puntata del programma Report ha interessato 1478 spettatori (7,63%). Su Rete4 la puntata del programma Dritto e Rovescio ha ...