Arriva Eroica Cuba | dalle strade bianche della Toscana a quelle rosse del Caribe

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Da oggi aperte le iscrizioni, appuntamento il 10 febbraio a Caimito L’sbarca a: per la prima volta la corsa su sterrati in sella a bici vintage, con abbigliamento di conseguenza,davvero ai tropici atlantici, appena un anno dopo l’ideazione, come al solito inta dal vulcanico fondatore, Giancarlo Brocci. L’appuntamento è per il 10 febbraio nel paesino di Caimito, alle porte dell’Avana, dove Brocci negli anni precedenti alla caduta del muro di Berlino aveva fatto volontariato nella Brigada Josè Marti: “lavoro volontario per la Revolucion o almeno per quel che ne restava e rappresentava”, spiega.in terra rossa del, un sabato tra bananeti e campi arati ancora con i buoi, fino ad ...