Arpaise | chiusa la 27esima edizione della ‘Sagra della Castagna’

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tempo di lettura: 5 minutiLaSagraCastagna del Partenio, organizzata dalla Pro Loco Generoso Papa APS di, in collaborazione col Comune di, dell’Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e di Slow Food Valle Caudina APS, è andata in scena nella serata di Sabato 14 e dal mattino fino al tardi pomeriggio di Domenica 15 Ottobre nella Contrada Russi. Una due giorni in cui la contrada ha visto la presenza di migliaia di persone, provenienti non solo dai comuni limitrofi e dai territoriRegione, ma anche da città del nord e sud Italia, diversi coloro che hanno soggiornato in paese a bordo dei propri camper per degustare le tipicità del territorio, visitare il paese, ...