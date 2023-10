Argentina | Scaloni | “Lautaro è uno dei migliori | non siamo preoccupati per i gol mancanti”

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Lionel, Ct dell’, ha parlato in conferenza stampa pre Perù diMartinez. “E’ il secondo marcatore dopo Leo, non. E’ uno dei nostri giocatori, non ho nemmeno parlato di questo problema gol con lui. Non, non so se lo sia lui, ma immagino di no, l’altro giorno ha fatto una partita spettacolare e non c’è molto altro da dire“. SportFace.