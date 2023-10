Apple Corregge una Vulnerabilità Critica di iOS | Cosa Devi Sapere

(Di lunedì 16 ottobre 2023)ha affrontato con successo unadel kernel di iOS che potenzialmente avrebbe permesso ad hacker di eseguire codice arbitrario sui dispositivi e accedere ai dati sensibili degli utenti. LaRisolta daLa, denominata CVE-2023-1789, è stata scoperta da un ricercatore di sicurezza indipendente e riportata adnel marzo 2023. Per risolvere questo problema, … ?

...ma di supporto motorizzato che calcola il tipo di movimento che viene applicato e... lo strumento è valido sopratutto per iPhone grazie alla cura cheha sempre dedicato al video . Come ...

Apple corregge l'ennesimoo 0day sfruttato attivamente. Siamo a 17 ... Red Hot Cyber

Apple rilascia iOS e iPadOS 17.0.3, con bug fix e patch di sicurezza 01Net

Se possiedi un iPhone 15 Pro o Pro Max e hai notato che il tuo smartphone si spegne da solo, non sei l'unico. Su vari forum, social media e Reddit, molti utenti hanno segnalato lo stesso problema: lo ...Mercoledì Apple ha rilasciato l'aggiornamento ad iOS 17.0.3. Per i possessori di iPhone – in particolare delle varianti Pro del nuovo iPhone 15– si è ...