Apostolico | Salvini dopo il Cdm insiste | “Autore del video? L’importante è ciò che si vede” Poi svia | “Ho cose più importanti di cui occuparmi”

(Di lunedì 16 ottobre 2023) “Hopiùdi cuie il problema delè quello che c’è nel”. Così il vicepremier Matteo, durante la conferenza stampail Consiglio dei ministri, ha continuato are la domanda sulla fonte delche ritrae la giudice Iolandadurante una manifestazione del 2018. “Sulla giudicenon ho altro da aggiungere a parte quello che, ed è preoccupante, emerge, ahimè, giornogiorno dai giornali – ha aggiunto -. Spero arrivi prima possibile la riforma della giustizia, a prescindere dalla vicenda del figlio della giudice”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Estratto dell'articolo di Felice Manti per www.ilgiornale.it iolandaalla manifestazione a catania contro matteo- 25 AGOSTO 2018 Anche i giudici tengono famiglia. E la giudice 'svuota Cpr' Iolandanon è da meno. Per ...

Apostolico, Salvini dopo il Cdm insiste: “Autore del video L’importante è ciò che si… Il Fatto Quotidiano

Caso Apostolico, Salvini e Meloni restano soli: il video diffuso dalla Lega diventa un boomerang Il Riformista

"Ho cose più importanti di cui occuparmi, e il problema del video è quello che c'è nel video, e non da dove arriva". (ANSA) ...GIUSTIZIA. La disputa, scoppiata dopo l’ordinanza della magistrata, Iolanda Apostolico, sulla liberazione di un immigrato trattenuto in cattività, non accenna a spegnersi.