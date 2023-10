Antonio Conte a Belve 2023 | la confessione a Francesca Fagnani sull’addio alla Juventus

Leggi su seriea24

(Di lunedì 16 ottobre 2023) (Adnkronos) –si è pentito di aver detto addionel 2014. L’allenatore salentino, attualmente fermo dopo la fine dell’avventura col Tottenham, si confessa a, nella puntata del programma condotto dae in onda domani su Raidue.non nasconde che in futuro potrebbe accomodarsi sulle panchine ‘calde’ di Roma o Napoli, dove ora non vivono un momento brillantissimo José Mourinho e Rudi Garcia. “Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono queste piazze. mi auguro un domani che ci sia la possibilità di fare questa esperienza”, dice., però, non prenderebbe una squadra a stagione iniziata: “No, perché sono ...