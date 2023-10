Antitrust multa per 200 milioni 4 compagnie telefoniche

(Di lunedì 16 ottobre 2023)da oltre 200di euro per Fastweb, Telecom, Vodafone e Wind Tre. La sanzione è stata comminata dall'a conclusione del procedimento relativo alla "fatturazione mensile con ...

L'ha pubblicato quattro diversi provvedimenti con cui ha sanzionato varie compagnie telefoniche per intese e abuso di posizione dominante sulla cosiddetta fatturazione a 4 settimane (invece ...

Antitrust multa per oltre 200 milioni quattro compagnie telefoniche LA STAMPA Finanza

Compagnie telefoniche, Antitrust rimodula multe fatturazione a 28 giorni. Per Tim cala a 100,6mln Il Sole 24 ORE

L'Antitrust ha comminato multe da oltre 200 milioni di euro a Fastweb, Telecom, Vodafone e Wind Tre per aver posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza.Multa da oltre 200 milioni di euro per Fastweb, Telecom, Vodafone e Wind Tre.