Antisemitismo secondario e sionismo necessario

(Di lunedì 16 ottobre 2023) La natura repressiva, corrotta e violenta delle organizzazioni militanti come Hamas è sempre, se non giustificata, sminuita dall’enfasi sulla scusa dell’eccesso di legittima difesa israeliano. Un diritto, questo, che spesso viene addirittura negato allo Stato Ebraico, in virtù di una pittoresca e alquanto selettiva ricostruzione storica degli eventi