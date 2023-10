(Di lunedì 16 ottobre 2023)a Palazzo SerbelloniL'occasione è una notte a ritmo diper celebrare lo stile di Tech Fleece, la divisa tecnica Nike adatta a tutti gli sport. La Anti Night, doveè protagonista assoluta accompagnata dalle esibizioni di diverse crew sulle note di Chopin oltre che su quelle di grandi classici dell'hip hop. La serata, introdotta dalla collega Valentina Vernia, entra nel vivo nei suggestivi saloni settecenteschi di Palazzo Serbelloni, ma si è aperta nel Nike store Loreto con una special session di personalizzazione del kit Tech Fleece accompagnata anch'essa dall'orchestra live. Anti Night Photographer: Alberto Feltrinph: albertofeltrin.com Photographer: Alberto Feltrin Livornese di nascita, ma cresciuta in Friuli ad Aviano, ...

La nazionale italiana ha fatto registrare un ottimo sesto posto grazie alle atleta delle 'Fiamme Azzurre'in arte b - girl Anti, staccando così un 'pass' per la partecipazione ai ...

Antilai Sandrini, sognando le Olimpiadi a mosse di break dance GQ Italia

La break dance alle Olimpiadi 2024: intervista a Antilai Sandrini Cosmopolitan

La break dance è una delle grandi new entry dell'appuntamento con Parigi 2024. Ecco come vive la novità una nostra campionessa ...Antilai Sandrini sembra avere un rapporto tutto suo con la forza di gravità, diverso da quello di noi comuni mortali. All'evento milanese ANTINIGHT organizzato con Nike per il lancio della nuova colle ...