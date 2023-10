Anticipazioni Uomini e Donne | puntata di oggi lunedì 16 ottobre 2023 | forte lite tra due corteggiatrici

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 16 ottobre 2023)16va in onda su Canale 5 una nuovadiricca di sorprese: duedel tronista Cristian Forti hanno avuto unadiscussione in studio dopo che Maria De Filippi ha mostrato le loro esterne in studio, la tronista Manuela Carriero è uscita con il corteggiatore Carlo Marini dopo aver eliminato definitivamente Michele Longobardi e la dama del trono over Roberta Di Padua ha avuto uno scontro con il cavaliere Marco e ha messo su un siparietto che ha coinvolto anche gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti., Cristian bacia Valeria e Virginia: scoppia caos in studio Per quano riguarda il trono ...