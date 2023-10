Anticipazioni Terra Amara | la puntata di oggi 16 Ottobre

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui ledisu Zon.it. Fekeli va a trovare Cetin e Gulten e propone loro di trasferirsi a casa sua ma i due rifiutano e le dicono che preferiscono andare avanti con le loro forze. Nel frattempo, quando Zuleyha decide di provare a riavvicinarsi a Demir non lo trova nel letto. Intanto, Mujgan chiede a Fikret ...

Le anticipazioni di Terra Amara, nota serie TV turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e sabato alle 14.30, rivelano numerosi colpi di ...